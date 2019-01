Kippenboer in Assen zoekt heil in zonne-energie

Er komt een zonnepark aan de Asserwijk in Assen. Scharrelkippenboer Henk Heukers stopt na dertig jaar met zijn agrarische bedrijf. Achter zijn boerderij wordt drie hectare weiland vol gelegd met bijna 14.000 zonnepanelen.

De naam wordt Zonnepark De Lichtkiem. "Vernoemd naar een schuur die hier op het perceel staat", vertelt de 59-jarige boer. Het vermogen wordt zo'n 4 Megawatt.Heukers krijgt de medewerking van de gemeente Assen, want zijn bedrijfslocatie staat op de gemeentelijke zonnekaart met uiteindelijk negen zoeklocaties. De zonnekaart is vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad. De locatie Rhee werd toen geschrapt In maart hoopt Heukers de vergunning binnen te hebben, zodat hij net op tijd is voor de eerste ronde dit jaar voor de SDE-subsidieregeling voor zonneparken. "Later moet het ook niet worden, want dan missen we de boot. Wil je subsidie krijgen, dan moet je eerst alle vergunningen rond hebben." Problemen met de buurt verwacht de voormalige kippenboer niet. "We hebben overleg gehad met de directe buren en niemand heeft bezwaar."Ook de levering van de zonnestroom aan het elektriciteitsnet lijkt geregeld. "TenneT zit hier vlak naast me aan de Asserwijk met een centrale. Enexis heeft ook twee trafostations en er is net een nieuwe dikke kabel voor ons huis langs getrokken, want Prorail moest meer power hebben richting het spoor. Dat het net vol zit, speelt meer in het zuiden en midden van Drenthe", zegt Heukers.De tweeduizend legkippen zijn al weg en de schuur staat leeg. Zodra Heukers de vergunning heeft, kan de sloop van de kippenschuur beginnen. Landschappelijk is het terrein van Heukers al ingepast. "Er staan al bosschages en bomen om het perceel heen. Bovendien staat ons huis ervoor. Eigenlijk kun je vanaf de weg nauwelijks iets zien." De opstelling van de zonnepanelen komt op een hoogte van 1.70 meter, het hekwerk eromheen op 1.80 meter.Naast de Asserwijk, aan de westkant, ligt de nieuwbouwwijk Kloosterveen. Direct zicht hebben ze daar niet op het land van Heukers, maar wijkbewoners laten aan de Asserwijk wel hun hond uit. Bezwaren vanuit die hoek verwacht Heukers verder niet. Hij hoopt dat Zonnepark De Lichtkiem voorjaar 2020 klaar is.