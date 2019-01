Deel dit artikel:













FC Emmen-voorzitter Lubbers verlaat trainingskamp na triest familiebericht Ronald Lubbers (foto: RTV Drenhte)

VOETBAL - Bestuursvoorzitter Ronald Lubbers heeft woensdag het trainingskamp van FC Emmen in Spanje vroegtijdig verlaten. Zijn moeder is overleden.

In verband met haar slechte gezondheidstoestand is hij halsoverkop naar Nederland gevlogen. Maar tijdens de vlucht kreeg Lubbers het bericht dat zijn moeder al overleden was.



FC Emmen is sinds zondag op trainingskamp in het Zuid-Spaanse Estepona en vliegt vandaag weer terug.