Nieuwbouwplan Harens Lyceum in Zuidlaren bedreigd door leerlingentekort Het Harens Lyceum in Zuidlaren (foto: Google Streetview)

Het leerlingenaantal van de middelbare school Harens Lyceum in Zuidlaren is met meer dan een derde gezakt in vier jaar tijd. Dit jaar kon de school één klas vullen met nieuwe leerlingen. In die klas zitten leerlingen van zowel havo, vmbo als vwo.

Geschreven door Marjolein Knol

"We moeten hard werken om dat weer op orde te krijgen", zegt rector Wiebe Terpstra. Het is het eerste jaar dat scholieren van drie verschillende niveaus noodgedwongen in dezelfde klas zitten. Terpstra: "Er zijn scholen die dat altijd doen, dus dachten we: dat kunnen wij ook."



Zoeken naar leerlingen

Ondertussen liggen de plannen voor een nieuw schoolgebouw al klaar bij de gemeente Tynaarlo. In die plannen zou het gebouw twee keer zo groot zijn als de school op dit moment nodig heeft.



De scholengemeenschap kijkt daarom naar manieren om de school in Zuidlaren toch te laten groeien. Terpstra: "We kijken of we kunnen samenwerken met basisscholen. Dan kunnen we bijvoorbeeld een jongerenschool beginnen met leerlingen tot veertien jaar." Een andere optie is samenwerken met een mbo-opleiding. "Of we creëren een totaal nieuw soort onderwijs in Zuidlaren. Het kan allemaal."



Nieuw gebouw

Wat de oorzaak is van de krimp, kan de rector niet zo zeggen. "Het is moeilijk om daar vat op te krijgen en de antwoorden lopen erg uiteen. Ik vind het vooral belangrijk om voor goed onderwijs te gaan, waardoor de leerlingen weer naar Zuidlaren komen. Want die leerlingen zijn er wel."



Zo ziet Terpstra dat de leerlingen uit Zuidlaren nu naar de locatie in Haren gaan, van dezelfde scholengemeenschap. "Leerlingen willen onder andere een nieuw gebouw, zoals in Haren", zegt de rector, die het leerlingenaantal in Haren de laatste jaren flink zag groeien. "Dat is opmerkelijk, want de leerlingen krijgen op die school dezelfde toetsen, hetzelfde onderwijs en dezelfde docenten. Je zou bijna zeggen: zet in Zuidlaren maar een nieuw gebouw neer en het is klaar. Maar dat is te makkelijk gedacht."



Imagoprobleem

"De school kampte met een imagoprobleem", zegt wethouder Hans de Graaf van gemeente Tynaarlo. "Er werd een paar jaar geleden negatief gesproken over de sfeer van de school en de veiligheid." De Graaf woont in Zuidlaren en ook zijn kinderen gaan niet in het dorp naar school, maar kozen voor Groningen. "De tijd is natuurlijk ook veranderd. Tegenwoordig zijn bijvoorbeeld grotere afstanden af te leggen met een e-bike."



De wethouder wil de middelbare school in zijn dorp graag behouden en houdt samen met wethouder Pepijn Vemer een vinger aan de pols. In maart zijn opnieuw gesprekken om te kijken of de nieuwbouwplannen door kunnen gaan in de huidige vorm. Dan wordt duidelijk of de middelbare school kampt met een structureel leerlingentekort of niet.