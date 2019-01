RIVM: Binnen twee weken is dioxine Wijster weggespoeld

De gevolgen van de vrijgekomen dioxine bij de brand in Wijster vallen volgens het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu mee. "Binnen twee weken is er geen risico meer", zegt Harald Wychgel van het RIVM. "Dan is de concentratie dioxine verdund en weggespoeld door de regen".

Omwonenden van Attero kregen vandaag het advies om kippen binnen te houden en voorlopig geen eieren te eten van kippen hebben gelopen.Mochten mensen de afgelopen week toch eieren of groenten hebben gegeten afkomstig uit het gebied van de brand, dan hoeven ze zich geen zorgen te maken. "Het verhoogde dioxine-gehalte valt mee. Dus het is niet erg als je iets gegeten hebt uit het gebied."Boeren in het gebied zitten nog wel in grote onzekerheid, omdat niet duidelijk is hoe groot hun schade is. LTO houdt Attero verantwoordelijk voor de schade De afgelopen week heeft het RIVM geregeld contact gehad met de Veiligheidsregio Drenthe. "Het duurt alleen altijd wel even voordat je de resultaten van zo'n onderzoek binnen hebt."