Kjeld Nuis gediskwalificeerd op EK sprint Kjeld Nuis (foto: ANP/Soenar Chamid)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis is op de eerste dag van het EK sprint in Collalbo gediskwalificeerd. De schaatser tikte een blokje weg in de binnenbocht van de 1.000 meter.

Eerder op de dag reed hij al de 500 meter waarop hij derde werd. Daar was de schaatser van Jumbo-Visma niet tevreden over.



Op de 1.000 meter reed Nuis veruit de snelste tijd. Door de diskwalificatie is hij nu geschrapt uit het klassement. Het EK sprint gaat morgen verder.