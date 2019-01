Kjeld Nuis gediskwalificeerd op EK sprint [update]

SCHAATSEN - Kjeld Nuis is op de eerste dag van het EK sprint in Collalbo gediskwalificeerd. De schaatser tikte een blokje weg in de binnenbocht van de 1.000 meter.

Dat is reglementair verboden. De jury besloot na een grondige bestudering van de tv-beelden Nuis uit de uitslag te schrappen. Eerder op de dag reed hij al de 500 meter waarop hij derde werd. Daar was de schaatser van Jumbo-Visma niet tevreden over.Op de 1.000 meter reed de olympische en wereldkampioen veruit de snelste tijd: met 1.08,38 zette hij een baanrecord op de klok. Door de diskwalificatie is hij nu geschrapt uit het klassement.Nuis ging na zijn diskwalificatie opgewonden verhaal halen bij de jury. Hij ontkende in krachtige bewoordingen dat hij met zijn schaats buiten de binnenlijn was gekomen en daardoor een blokje had aangeraakt. "Ik heb geen centimeter afgesneden, geen centimeter. Onmogelijk'', brieste hij.Nadat de 29-jarige Emmenaar besefte dat zijn uitleg bij de dienstdoende functionaris geen effect had, gaf hij hem demonstratief een hand, stak twee duimen omhoog en beende weg, maar niet voordat hij de naam van het jurylid op diens accreditatiekaart had bekeken.Kai Verbij is nu de winnaar op de kilometer, met 1.08,97. Hij won ook de 500 meter. Het EK sprint gaat morgen verder.