Ondernemen in Drenthe: Zoekmachine Google kan je maken en breken

Ondernemer Vasco Rouw uit Emmen ligt er niet wakker van, maar het heeft hem wel veel geleerd. Binnen een aantal maanden zag hij zijn activiteiten in de online game industrie als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dat met dank aan zoekmachine Google.

Rouw vertelt er over in Ondernemen in Drenthe. Hij moest zijn personeel ontslaan. Wel met een vergoeding. Google gebruikt een nieuwe algoritme waardoor de spellen van Vasco Games niet meer bovenaan komen te staan. "Als je iets via Google zoekt, dan heb je een soort volgorde. Tot voor kort stonden we ergens bovenaan. En dat veranderde. Vooral populaire games als Candy Crush staan nu bovenaan. Ik was zo ongeveer afhankelijk van Google."Niet dat de Emmenaar nu stopt. Hij is actief in vastgoed. En inmiddels ook aan het kijken hoe hij verder kan in de bouw van apps. Daarvoor zet hij personeel in uit onder andere Letland en Argentinië. "In Letland kan je zeggen dat er even geen werk meer is. Je geeft je personeel een vergoeding en ze hebben zo weer werk. In Nederland kan dat niet. Je geeft ze een contract en op een gegeven moment een transitievergoeding. Daardoor ben ik niet flexibel genoeg." Rouw neemt niet snel Nederlands personeel meer aan.Emmenaar van het Jaar, Wim Beekman, heeft altijd plannen en ideeën. Beekman had ooit twee supermarkten en 120 mensen aan het werk. De supermarkten deed hij van de hand toen ze veranderden van C1000 in Jumbo. Nu is hij algemeen directeur van FC Emmen en mede eigenaar van NoLimit Events. Dit bureau is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de ijsbaan in de winter op het Raadhuisplein en het Hello Festival. Voorheen Retropop.Daarnaast coacht hij jonge ondernemers. "Ik haal met name mijn energie uit mensen onder de dertig met nieuwe ideeën en die risico's durven te nemen. Coachen. Ik vind het leuk om teams te maken."Drenthe kent het platform 'Ik ben Drents Ondernemer'. Een initiatief van de provincie Drenthe met als doel de economie in Drenthe een boost te geven, zo vertelt Leon van Nisselroy. "We willen een platform voor ondernemers zijn. Een vraagbaak. Toen we begonnen kregen we twee vragen per week. Nu zijn er elke dag vragen. We proberen de vraagstellers te helpen." Vragen gaan onder andere over groei en innovatie.Ondernemen in Drenthe is te zien na het regionale nieuws op TV Drenthe. En anders online: