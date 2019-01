'We repareren spullen zodat ze niet op de vuilnisbelt belanden'

In kringloopwinkel Het Goed in Emmen zitten in een hoek van het gebouw tien vrijwilligers geconcentreerd te werken. De een zet een rits in een oud vest en de ander probeert een waterkoker te repareren. Twee keer per maand komen ze bij elkaar. Het zijn de vrijwilligers van het Repair Café Emmen.

Uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek gisteren dat de kringloopeconomie in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Het kabinet moet meer actie ondernemen, wil het de halvering van het grondstoffengebruik tegen 2030 halen, zoals is vastgelegd in het klimaatakkoord.

Oprichter Joost Bosman begon vijf jaar geleden met het café en elk jaar krijgen ze meer klandizie. "Het wordt steeds drukker. We zitten nu op zo'n vijftig klanten per keer. Ik wil eigenlijk wel vaker open, maar we draaien op vrijwilligers en niet iedereen is het daarmee eens", aldus Bosman.Repair Cafés zijn een sociaal gebeuren, maar er zit zeker wel een gedachte achter, zegt Bosman. "Eigenlijk repareren we spullen zodat ze niet op de vuilnisbelt belanden. Voornamelijk kleding en elektra, maar ook andere dingen. Bijvoorbeeld oude klokken of een projector. We doen van alles." Koffiezetapparaten worden het meest gebracht. "Vooral Senseo’s van Philips", vertelt Bosman."In Drenthe lopen we ook niet voorop", vindt Reinder Hoekstra van de Milieufederatie Drenthe. "Wel is er een aantal mooie initiatieven in onze provincie. Onder meer op het gebied van gerecycled bouwen, maar dat is nog niet genoeg."Volgende week is het deoftewel de kringloopeconomie. Dat is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet.