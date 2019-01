Deel dit artikel:













Gevangene onwel na vechtpartij met bewaarders Veenhuizen [update] Na een vechtpartij werd de gevangene onwel (foto: Persbureau Meter) De politie doet onderzoek (foto: Persbureau Meter) Het incident gebeurde aan het einde van middag (foto: Persbureau Meter)

Een gedetineerde is vanmiddag onwel geworden, nadat hij had gevochten met bewaarders van gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen. De man is buiten bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

"De gedetineerde kreeg een straf opgelegd en op dat moment werd hij agressief in zijn cel. Het personeel greep in en wilde hem in de isoleercel plaatsen. Toen ontstond een worsteling tussen de man en het personeel", zegt de woordvoerster.



Waarvoor de man een straf kreeg, weet ze niet. Over het algemeen gebeurt dat als gevangenen zich misdragen.



Isoleercel

Het lukte de medewerkers van Norgerhaven uiteindelijk wel de man in de isoleercel te krijgen. Daar werd hij korte tijd later onwel. "Hij wordt nu onderzocht in het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer bij bewustzijn."



De politie doet onderzoek naar het incident. Hoe lang de man nog in het ziekenhuis moet blijven, kan de woordvoerster van Justitie niet zeggen.



Onrustig

Omstanders bij de gevangenis laten weten dat de politie nog steeds in Norgerhaven is. Het zou erg onrustig zijn in de gevangenis.