Politie onderzoekt incident in gevangenis Veenhuizen Wat er precies in Norgerhaven is gebeurd, is nog niet duidelijk (foto: Persbureau Meter) De politie doet onderzoek (foto: Persbureau Meter) Het incident gebeurde aan het einde van middag (foto: Persbureau Meter)

Bij een incident in gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen is vanmiddag iemand gewond geraakt. De gewonde is met een ambulance met trauma-arts naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar het incident. Wat er is precies is gebeurd, kan een woordvoerster nog niet zeggen.