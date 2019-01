Midden-Drenthe heeft eerste zonnepark en voorlopig ook het enige

Het eerste zonnepark in de gemeente Midden-Drenthe is een feit. Biovergister Kloosterman in Nieuweroord heeft in dat dorp één gebouwd. Het bedrijf produceert biogas en kost heel veel stroom.

"Ruim twee megawatt aan zonnepanelen zorgen ervoor dat we dat wat we jaarlijks aan stroom moesten inkopen nu zelf gaan opwekken. Dat doen we met 6250 zonnepanelen op ons eigen dak en een grote zonneakker" legt mede-eigenaar Wiebe Kloosterman uit."Onze gasproductie met biovergisters is een continu proces. Dat is de opbrengst van zonnepanelen natuurlijk niet." Kloosterman laat een dikke transformator zien. "Hebben we te weinig stroom, dan kopen we van het energienet. In de zomer produceren we te veel stroom, dan leveren we aan het energienet."Kloosterman heeft geluk. Er lag al een dikke stroomkabel bij het bedrijf, zodat hij kan leveren aan het net. Dat is bij heel veel andere zonne-initiatieven in Drenthe en Groningen wel anders. Daar kunnen plannen voor zonneakkers niet worden uitgevoerd, omdat netbeheerders als Enexis en TenneT geen capaciteit op hun netwerk hebben om de geleverde stroom te verwerken. Dat ondervond ook voetbalclub VV Nieuw-Buinen . Die had alles al geregeld, maar dat plan gaat niet door."Er is een wildgroei aan plannen. In totaal ligt er voor 3,7 gigawatt aan subsidie-aanvragen voor zonneparken. Dat is zeven keer de capaciteit van de kerncentrale van Borssele" legt een woordvoerder van TenneT uit in het Radio 1 Journaal. "In het Noorden kopen commerciële partijen relatief goedkope landbouwgrond op om zonneakkers te beginnen. Die grond is goedkoper dan in het westen. Maar wij moeten al die stroom wel kunnen transporteren."Gedeputeerde Tjisse Stelpstra, die gaat over duurzame energie, vindt dat onzin . Hij sprak afgelopen week met de directie van netbeheerders Exenis en TenneT. Die zijn verplicht ruimte te reserveren op het elektriciteitsnet als initiatiefnemers voor zonneparken met een plan en een aanbetaling komen, zegt de gedeputeerde. Zelfs als er geen vergunningen zijn."Ik vind dat superfrustrerend. Het is idioot dat het zo kan. Ik kan wel zeggen: het mag wel of het mag niet. Maar je hebt helemaal geen vergunning nodig om ruimte op het net te krijgen. Mijn vermoeden is zelfs dat allerlei mensen ruimte op het net hebben geclaimd, terwijl het nog maar zeer de vraag is of zij een vergunning krijgen. En dat is heel erg frustrerend voor anderen, zoals de voetbalvereniging in Nieuw-Buinen."Volgens Stelpstra moeten de netbeheerders de capaciteit uitbreiden. TenmneT vindt dat provincies eerst maar eens beleid moeten maken waar zonneakkers komen en waar niet.Wethouder Jan Schipper van Midden-Drenthe die vandaag het zonnepark bij Kloosterman officieel in gebruik nam beaamt het. Ook hij kent voorbeelden van boeren in zijn gemeente die een zonnepark willen aanleggen en vervolgens 'nee' horen van een netbeheerder. Ook de gemeente, die een eigen zonnepark in Smilde wil bouwen, heeft nog geen aansluiting op het net. "We zijn nog met Enexis in gesprek", zegt de wethouder.In Midden-Drenthe is Kloosterman voorlopig de enige met een zonnepark. Er zijn 41 plannen bij de gemeente binnengekomen. Wethouder Schipper: "Dat aantal, maar vooral de omvang van de plannen heeft ons verrast. Daarom hebben we alles on hold gezet. We willen dit eerst goed bespreken met de bewoners in de omgeving. Dat kan tot gevolg hebben dat we op sommige plekken wel zonneweiden willen en op sommige plekken niet."De wethouder vind de zonnekker in Nieuweroord een schoolvoorbeeld hoe het kan. De familie Kloosterman heeft dit in goed overleg met de omgeving gedaan. Dat er bij de gemeente niet één bezwaar is binnen gekomen, zegt veel."De familie Kloosterman is al weer bezig met nieuwe plannen. Wiebe Kloosterman: "Op termijn willen ze in Nieuwoord overgaan op grote accu's om de eigen opgewerkte stroom op te slaan. Dan hoeven we in de winter geen stroom meer van het net te kopen en in de zomer niet te leveren."Aan de A37 bij Barger-Compascuum bouwt de familie een zonneakker van 12 megawatt. Daar wordt straks aan het energienet geleverd en komt ok ooit een nieuwe vorm van energie-opslag.