Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Taart bakken voor Griekse zwerfhonden Thomas bakt taarten om geld op te halen voor zwerfhonden in Griekenland (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) Hond Saar komt ook uit Griekenland (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) Thomas is bezig met een taart (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) Moeder helpt haar zoon graag (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) "Hoe vinden jullie 'm?" (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) Thomas heeft duidelijk veel ervaring in de keuken (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) Mevrouw Ritsema: "We zijn erg blij met Saar" (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe)

Thomas Ritsema (8) uit Veenoord bakt taarten om geld op te halen voor zwerfhonden in Griekenland. Begin december had hij al bijna 600 euro verzameld voor het goede doel. “Ik vind het heel erg zielig hoe zwerfhonden in Griekenland worden behandeld”, vertelt Thomas.

Thomas stuitte op een video op internet waarin te zien was dat zwerfhonden niet goed behandeld worden. Thomas besloot actie te ondernemen. Hij maakte cupcakes en taarten die hij kon verloten op internet. Met de opbrengst wilde hij de situatie voor de zwerfhondjes verbeteren. Hij gaf de opbrengst aan een stichting die zich inzet voor Griekse zwerfhondjes.



Voor het eerst in het vliegtuig

De jonge bakker vloog voor het eerst in een vliegtuig om persoonlijk de cheque van het opgehaalde geld te overhandigen in Griekenland. Met eigen ogen zag hij hoe zwerfhonden daar leefden. “Op de laatste dag dat wij daar waren heb ik nog een zwerfhond met puppy’s gevonden. Gelukkig lagen deze op een warme plek, maar voor veel honden is dat anders”, zegt hij. De puppy’s zijn door het lokale asiel opgevangen. De moeder van het nest leeft helaas nog op straat.



Een Griekse hond in huis

Thomas heeft thuis twee honden. De oudste, Sjors, komt uit Nederland. De jongste heet Saar en komt uit het asiel in Griekenland. Saar is iets meer dan een halfjaar oud en kwam in september bij Thomas wonen. “Saar is echt een hele lieve hond. Ze is erg speels en heel erg zacht”, vertelt Thomas lachend terwijl de hond enthousiast door de woonkamer holt. Thomas’ moeder Renate Ritsema vertelt dat ze Saar hebben gevonden via de stichting. “Saartjes moeder loopt helaas nog steeds over straat, daar in Griekenland. En haar broertjes en zusjes zijn allemaal niet meer. Maar gelukkig is Saar nu hier. Al meteen vanaf het moment dat ze hier binnen kwam klikte het tussen haar en Thomas. We zijn erg blij met haar”, zegt Thomas’ moeder.



Thomas’ taart op tv

Thomas werd nog veel bekender toen hij onlangs verscheen bij André van Duin bij Omroep Max. Daar toonde hij op nationale televisie zijn bakkunsten en zijn doel. “Ik ben eigenlijk een beetje een bekende Nederlander geworden”, zegt hij.



Meer geld

Met het nieuwe jaar hebben veel mensen goede voornemens voor het komende jaar. Ook Thomas heeft een goed voornemen. Hij wil nog veel meer geld verdienen met de taarten, zodat hij nog meer zwerfhonden kan helpen. “Ik vind dat ik moet doen wat ik kan om die honden een beter leven te geven.”