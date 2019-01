Deel dit artikel:













Strijd om wereldtitel dammen live te zien bij RTV Drenthe De wedstrijden zijn live te volgen (foto: Fred van Os / RTV Drenthe) Roel Boomstra en de Rus Alexander Schwarzman nemen het tegen elkaar op (foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

Elf keer speelden ze al tegen elkaar in de tweekamp om de wereldtitel dammen: regerend kampioen Alexander Schwarzman (51) en uitdager Roel Boomstra (25).

Eén keer won oud-Emmenaar Boomstra, de tien overige partijen eindigden allemaal in een remise. Vandaag staat de laatste reguliere partij op het programma. Maar omdat geen van beide spelers drie winstpartijen behaalde wordt er morgen, ongeacht de uitslag van vandaag, een barrage gespeeld.



RTV Drenthe

En beide partijen worden gespeeld in de studio van RTV Drenthe. Publiek is van harte welkom bij de omroep. De partij van vandaag begint om 12.00 uur, de barrage van morgen om 10.00 uur. De studio is twee uur voor aanvang van de wedstrijd geopend voor publiek.



Kun je niet langskomen of wil je gewoon lekker vanuit je luie stoel de wedstrijd volgen? Dat kan natuurlijk ook. De twee partijen van dit weekend zijn te volgen via TV Drenthe, maar ook via onze website en ons YouTube-kanaal.