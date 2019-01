Kijk nu live naar het WK dammen in Assen

Roel Boomstra en Alexander Schwarzman nemen het vandaag weer tegen elkaar op in de finale van het WK dammen.

De oud-Emmenaar en de Rus spelen vanmiddag hun twaalfde partij. Boomstra won één keer, de overige tien partijen eindigden in remise.De partij wordt wordt gespeeld in de studio van RTV Drenthe. Publiek is welkom. Je kunt de partij ook volgen via TV Drenthe, via YouTube of via onderstaande stream.Omdat geen van beide dammers drie winstpartijen behaalde, wordt morgen een barrage gespeeld, ongeacht de uitslag van vandaag. Die barrage begint om 10.00 uur en is natuurlijk ook weer te volgen bij RTV Drenthe.