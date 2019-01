Film over Koloniën van Weldadigheid genomineerd voor prijs

Filmmaker Arno Cupedo is met zijn documentaire over de Koloniën van Weldadigheid genomineerd voor de prijs voor Beste Groninger Film.

Huh? Een Drentse film die voor een Groningse prijs is genomineerd? Dat klopt. "Er zijn twee voorwaarden. De film moet gaan over Groningen of de filmmaker moet ervandaan komen." En dat laatste is het geval bij Cupedo.De filmgaat over de tweehonderdjarige geschiedenis van de koloniën en werd in opdracht van RTV Drenthe gemaakt. Ze werden gesticht door generaal Johannes van den Bosch. Hij bedacht een plan om armen en bedelaars weer 'op het rechte pad te krijgen' en ze een toekomst te geven.Cupedo is trots op z'n nominatie in de categorie beste non-fictiefilm. "Ja, dit is heel leuk!" De andere genomineerde films zijnvan Ronald Pras envan Zaïde Bil.De filmmaker weet nog niet waarom zijn film is geselecteerd. "Er was een selectiecommissie, die alle films heeft bekeken. Nu gaat een jury zich erover buigen. Pas bij de bekendmaking krijg ik een rapport en kan ik dus alle argumenten lezen."Cupedo is eerder genomineerd geweest voor de Groningse filmprijs. "Ik heb voor RTV Drenthe eerder een film gemaakt. Die ging over de grafkelder van Magnuskerk in Anloo." Die documentaire viel toen niet in de prijzen. Op 2 februari hoort Cupedo of de film over de Koloniën van Weldadigheid wel een prijs krijgt.