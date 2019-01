Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Busje met aanhanger schiet van de weg af Het ongeluk gebeurde op de N48 (foto: Persbureau Meter)

Op de N48 tussen Zuidwolde en Hoogeveen is vanmiddag een busje in de sloot terechtgekomen.

Het busje reed met een aanhanger en belandde door nog onbekende oorzaak in de sloot. Op de aanhanger stond een heftruck, die er bij het ongeluk vanaf viel. De heftruck kwam in de berm tot stilstand.



De twee mannen die in het busje zaten, raakten niet gewond.