IJsracer Jasper Iwema grijpt naast directe WK-kwalificatie IJsracer Jasper Iwema grijpt naast directe WK-kwalificatie (foto: Jesper Veldhuizen)

IJSRACEN - Jasper Iwema (29) uit Hooghalen heeft zich in het Finse Kauhajoki niet direct weten te plaatsen voor de strijd om het wereldkampioenschap voor dit seizoen. Vorig jaar plaatste hij zich ook niet rechtstreeks voor het WK maar toen kreeg hij een wildard.

Geschreven door Karin Mulder

In de eerste manche werd de oud-wegracer derde. Daarna volgde twee keer de tweede plaats. In de vierde manche crashte Iwema en mocht hij niet meedoen aan de herstart. In de vijfde en laatste manche pikte hij met de derde plaats nog één puntje mee.



Beste zes naar WK

De beste zes ijsracers in de eindstand in Finland plaatsen zich rechtstreeks voor de strijd om de wereldtitel. Iwema werd twaalfde en landgenoot Jimmy Tuinstra eindigde als achtste.



Ook in Zweden was vandaag een kwalificatiewedstrijd waarvan ook de beste zes mogen starten in het WK.



De 29-jarige Drent trainde een maand lang in Rusland ter voorbereiding op deze kwalificatiewedstrijd. Met twee stagiaires van het Drenthe College reisde hij met een klein vrachtwagentje over de continenten.



Slechtste kant

Iwema was na afloop aangeslagen over de tegenvallende kwalificatie. "Dit was de slechtste dag van het seizoen. Hier had het moeten gebeuren, maar het leek nergens op. Ik had optimaal vertrouwen dat ik hier directe kwalificatie had kunnen halen, maar in plaats van me hier te bewijzen heb ik mijn slechtste kant laten zien," aldus Iwema na afloop.



Ook dit jaar maakt de ijsracer uit Hooghalen nog kans op een wildcard van de internationale motorsportbond FIM. Daarover wordt zondagmiddag een beslissing gemaakt. Iwema denkt zelf nog kans te maken op deze aanwijzing. "Ik heb dit seizoen al meerdere goede dingen laten zien. Daarnaast ben ik vandaag een keer gevallen en daar zal de FIM misschien wel rekening houden. Ook dat ik Jimmy Tuinstra in een direct duel achter me heb gehouden spreekt in mijn voordeel. Het blijft echter afwachten want het ligt niet meer in mijn handen," stelt Iwema.