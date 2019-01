Deel dit artikel:













Cassata #17: Assen krijgt een stadsmarinier en de Partij voor de Dieren wil drie zetels In Cassata aandacht voor een stadsmarinier, duurzaamheid en de Partij voor de Dieren

In deze nieuwe aflevering van Cassata gaan we het hebben over de stadsmarinier die Assen krijgt. Burgemeester Marco Out legt uit wat zo'n 'superambtenaar' precies gaat doen. Verder gaan we het hebben over zonnepanelen en het capaciteitsprobleem. PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag vindt dat daar iets aan moet gebeuren. En de Partij voor de Dieren gaat voor drie zetels in Provinciale Staten.

01.42 - De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. De Partij voor de Dieren doet voor de tweede keer mee aan de verkiezingen. Het doel? Drie zetels. Lijsttrekker Thea Potharst vertelt er meer over.



06.40 - Burgemeester Marco Out legt uit waarom Assen een stadsmarinier krijgt. Maar eerst blikt hij nog even terug op het opzeggen van zijn VVD-lidmaatschap. Hoe is het voor hem om nu een partijloze burgemeester te zijn?



23.59 - Vervolg met Partij voor de Dieren-lijsttrekker Thea Potharst.



29.47 - PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag gaat op de bres voor lokale, duurzame initiatieven. Volgens hem dreigt er een wildwestsituatie, waarin grote commerciële ontwikkelaars alle capaciteit opslokken bij zonneparken. Kleine bedrijven en sportclubs hebben nu het nakijken.



39.01 - Oud-dijkgraaf Alfred van Hall heeft z'n derde dichtbundel uitgebracht: Eiland in Wit Licht. Maar eerst heeft hij het nog even over de Waterleiding Maatschappij Drenthe en Wildlands. Van Hall was ooit commissaris bij de WMD en voorzag toen al de problemen die nu spelen.



47.35 - Vervolg met Partij voor de Dieren-lijsttrekker Thea Potharst.



61.54 - Radioforum met Thea Potharst (lijsttrekker Partij voor de Dieren), Jaap van der Haar (wethouder gemeente Meppel) en Agnes Mulder (CDA-Tweede Kamerlid)



Margriet Benak



Thea Potharst (lijsttrekker Partij voor de Dieren)

Marco Out (burgemeester gemeente Assen)

Alfred van Hall (dichter en oud-dijkgraaf)

William Moorlag (PvdA-Tweede Kamerlid)

Jaap van der Haar (wethouder gemeente Meppel)

Agnes Mulder (CDA-Tweede Kamerlid)