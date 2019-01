Deel dit artikel:













Ook partij nummer twaalf tussen Boomstra en Schwarzman remise De twaalfde partij in de tweekamp tussen Boomstra en Schwarzman eindigt in remise. (Foto: RTV Drenthe/Edwin van Stenis

DAMMEN - De twaalfde en laatste reguliere partij om de wereldtitel dammen tussen oud-Emmenaar Roel Boomstra en de Russische Alexander Schwarzman is geëindigd in remise.

Geschreven door Myon Padding

Na drie uur spelen schudden beide heren de hand om de wedstrijd in een gelijkspel te laten eindigen. Morgen zal de barrage definitief uit maken wie de wereldtitel op zijn naam mag schrijven.



Hekstelling

Na het verbreken van de zogenoemde hekstelling, een speltype in het dammen waarin Boomstra met 4 schijven een groot aantal schijven van Schwarzman in bedwang hield, bleek dat de partij moeilijk te winnen zou zijn.



Ondanks de remise is Boomstra tevreden met zijn gespeelde partij van vanmiddag. "Ik zat vandaag een tijd aan de goede kant van het spel, dus het was voor Schwarzman nog even opletten", vindt de dammer.



Barrage

Omdat er uit de afgelopen twaalf partijen maar één keer is gewonnen en de rest remise werd, wordt er morgen met een barrage een winnaar aangewezen. "Ik heb van tevoren in ieder geval rekening gehouden met een barrage. Het gaat spannend worden", besluit Boomstra. Zijn tegenstander verwacht; "dat het morgen interessant zal worden".



Zondag begint Boomstra met één winstpartij de barrage. Schwarzman moet drie keer zien te winnen voor de beker.



RTV Drenthe

De ontknoping is morgen live te zien op TV Drenthe. De barrage begint om 10.00 uur. Publiek kan de partij gratis bij RTV Drenthe volgen. De studio is twee uur voor aanvang van de partij geopend voor publiek.