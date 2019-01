Deel dit artikel:













Wampex Vledder: veel routes en bijna te warm Een deelnemer aan de Wampex (foto: RTV Drenthe)

De dertigste editie van de Weekend Amfibische Expeditie oftewel de Wampex in Vledder was dit jaar vooral pittig vanwege het grote aantal routes.

"Omdat het dit jaar de dertigste editie was, hebben we van elementen van de 29 voorgaande edities een nieuwe route gemaakt. Dus het waren vooral veel routes en er waren nogal wat ingewikkelde stukken bij," zegt Wieger Visser van de organisatie.



Negentig teams met in totaal 540 deelnemers liepen een afstand van zo'n 30 kilometer in ongeveer tien uur in het holst van de nacht. De start was vrijdagavond tussen 17.30 en 21.40 uur. Iedere drie minuten ging een ander team van start. De snelste teams startten daarbij als eerste.



Perfect weer

Het was met een temperatuur van ongeveer 6 graden en slechts een klein beetje neerslag perfect Wampex weer. "Het was bijna te warm," zeiden sommige deelnemers. Volgens Visser was het niet de warmste editie ooit.



Net als ieder jaar vielen meerdere deelnemers in het water bij het volbrengen van de opdrachten, waaronder met een kano onder een lage brug door varen. Maar volgens Visser zijn er geen incidenten geweest.



De laatste deelnemers meldden zich om 10.30 uur weer bij de brandweerkazerne in Vledder, tevens het startpunt. Daar konden ze opwarmen met een kop snert en een borrel.



De winnaar wordt morgen bekend gemaakt via de website wampexvledder.nl.