Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De oud-trainer van Roel Boomstra is apetrots op zijn voormalig pupil Adri Butzelaar is de oud-trainer van Roel Boomstra (foto: RTV Drenthe)

Bij de dampartij tussen oud-Emmenaar Roel Boomstra en de Rus Alexander Schwarzman was vanmiddag een bijzondere toeschouwer aanwezig: oud-trainer Adri Butzelaar.

"Hij is eigenlijk bij mij begonnen te dammen. Als 7-jarig jongetje kwam hij bij de damvereniging Soest/Baarn. Hij begon met schooltoernooien. Ik herinner me zijn enthousiasme; hij was altijd aan het dammen," zegt Butzelaar. Volgens de oud-trainer bleek pas toen hij met zijn ouders naar Emmen ging verhuizen dat hij veel talent had.



De oud-trainer volgt de prestaties van zijn voormalig pupil nog altijd. Niet alleen de uitslagen, maar hij gaat ook vaak naar de toernooien toe.



Viltje

Butzelaar is apetrots op zijn oud-leerling. "Hij heeft mij een viltje gegeven bij zijn vertrek met daarop de tekst: voor mijn beste leermeester. Toen hij twee jaar geleden wereldkampioen werd heb ik dat ingelijst en weer aan hem teruggegeven", glundert Butzelaar.



Of Boomstra zichzelf ook Wereldkampioen Dammen 2018 mag noemen wordt morgen pas duidelijk, maar Butzelaar geeft hem goede kansen: "ik vertrouw er op dat hij het gaat redden".