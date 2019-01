Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouwen Sudosa-Desto blijven winnen na winterstop De dames van Sudosa-Desto wonnen ook op bezoek bij VC Zwolle (foto: Archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto hebben ook de eerste wedstrijd na de winterstop met ruime cijfers gewonnen. Laagvlieger VC Zwolle werd met 0-4 van het veld geslagen. Sudosa-Desto blijft daardoor ruim aan de leiding van de eerste divisie A.

Voor de winterstop won Sudosa-Desto nog van WVC en ook in 2019 lijkt er geen maat te staan op de club uit Assen. In de uitwedstrijd tegen het als elfde geklasseerde Zwolle begon de trotse koploper met een 12-25 setzege, om vervolgens de tweede set in 18-25 te beslissen.



Door de ruime voorsprong begon Sudosa-Desto daarna wat minder scherp te spelen en kreeg de ploeg het in de derde set nog aardig lastig. Uiteindelijk ging die set wel in 24-26 naar bezoekers. In de vierde en laatste set was een 21-25 overwinning genoeg om zonder setverlies de wedstrijd af te sluiten.



In het klassement van de eerste divisie A heeft Sudosa-Desto nu 54 punten uit twaalf wedstrijden behaald. Naaste achtervolger Sneek volgt op negen punten achterstand. Volgend weekend staan die beide teams tegenover elkaar in een thuiswedstrijd voor de Assenaren.



Ook zege voor Tjoba

De dames van Hake Tjoba zijn 2019 ook met een zege begonnen. De ploeg in degradatienood speelde een uitwedstrijd tegen Dynamo Tubbergen, dat twee plaatsen hoger geklasseerd stond. De eerste set werd nog verloren in 25-21, maar in de tweede set trok Tjoba een 28-30 zege uit het vuur. Daarna leek de weerstand van Tubbergen gebroken en gingen ook de derde (21-25) en vierde (18-25) set naar de ploeg uit Klazienaveen. Door de zege klimt Tjoba naar de voorlaatste plaats in de eerste divisie A.