Expositie Tjerk Vermaning in Drents Museum trekt 25.000 bezoekers

Een half jaar lang was in het Drents Museum de tentoonstelling De Zaak Vermaning te zien. Die tentoonstelling ging over het leven van de omstreden amateurarcheoloog Tjerk Vermaning. Vandaag is de laatste dag.

Conservator archeologie van het Drents Museum Wijnand van der Sanden kijkt tevreden terug. "We hebben de toeschouwers niet apart geteld, maar de mensen van de beveiliging die in de zaal rondliepen schatten dat er zo'n 25.000 bezoekers zijn geweest.""En ook uit het gastenboek blijkt dat de tentoonstelling zeer is gewaardeerd, zowel door voor- als tegenstanders van Vermaning, want het is natuurlijk een heftige zaak geweest."Volgens Van der Sanden waren bezoekers vooral te spreken over de opzet en de vorm van de expositie. "We hebben vermeld dat vondsten niet echt zijn, maar we hebben het redelijk neutraal weergegeven. We hebben Vermaning niet neergezet als misdadiger en dat wordt zeer gewaardeerd."De tentoonstelling heeft ook bijgedragen aan onderling begrip, denkt Van der Sanden. "Ik had nog nooit contact gehad met de Aktieve Praktijk Archeologie Nederland. Dat is de club die Tjerk Vermaning altijd gesteund heeft, en het contact met die mensen is er nu wel. En ze hebben ook materiaal beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling. Hun reactie was ook positief. Ze vonden dat we Vermaning als mens hebben neergezet."De tentoonstelling is vandaag voor het laatst te zien. Gisteren was er een afsluitende middag met lezingen. "Die werd goed bezocht", vertelt Van der Sanden. "De zaal zat vol en er was zelfs nog een zeer geanimeerde discussie, omdat er ook enkele aanhangers van Vermaning aanwezig waren."