Tweede team KTP Nieuw Roden verrassend naar halve finales bekertoernooi Nancy Loth glijdt de beslissende 3-3 binnen (foto: KTP Nieuw Roden - Anne Takens)

ZAALVOETBAL - Het tweede team van KTP Nieuw Roden heeft zich vandaag verrassend geplaatst voor de halve finales van het landelijke bekertoernooi, en dat terwijl het eerste team in de vorige ronde al werd uitgeschakeld. In Leek wonnen de vrouwen na strafschoppen bij een stand van 3-3 van eredivisionist Alkmaar/Sportstars.

Het eerste team van KTP Nieuw Roden was vorig seizoen eindwinnaar van het bekertoernooi, maar in de vorige ronde werden de regerend kampioenen uitgeschakeld door Drs. Vijfje uit Groningen.



Het tweede team is echter goed op dreef om de gelederen voor de club te redden. In de vorige ronde werd al afgerekend met Futsal Apeldoorn, dat lange tijd koploper was in de Eredivisie. Vandaag speelden de dames in de kwartfinale tegen Alkmaar, dat op dit moment derde staat in die competitie.



Alkmaar speelde een verdedigende wedstrijd en liet Nieuw Roden het spel maken, maar uit de weinige kansen die de bezoekende ploeg kreeg kwam het toch op een 0-3 voorsprong te staan. In de tweede helft kwam Nieuw Roden sterk terug in de wedstrijd en door treffers van Amber van der Donk, Nancy Loth en Mariël Miedema kwam de thuisploeg terug naar 3-3.



De winnaar zou uiteindelijk bepaald worden door strafschoppen. KTP-keepster Anique Hoogeveen wist één penalty te stoppen en Femke Mulder schoot haar ploeg vervolgens naar de volgende ronde van het bekertoernooi. Maandag wordt bekend welke ploeg KTP dan tegenkomt.



Eerste team verliezend finalist in Friesland

Het eerste team van Nieuw Roden speelde vandaag het zaalvoetbaltoernooi om het Open Fries Kampioenschap. De ploeg reikte tot aan de finale, maar daarin werd met 1-0 verloren van Drachtster Boys.