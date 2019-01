Geen WK IJspeedway voor Iwema na mislopen wildcard

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema is voor dit seizoen uitgesloten van deelname voor het WK IJsspeedway. De coureur uit Hooghalen was na een teleurstellende kwalificatie afhankelijk van een wildcard, maar de internationale motorsportbond FIM heeft hem die niet toegezegd.

Vorig jaar plaatste Iwema zich ook door middel van een wildcard voor het WK IJsspeedway en na een twaalfde plaats in de WK kwalificatie in het Finse Kauhajoki van vandaag was hij opnieuw overgeleverd aan de keuzeheren van de FIM.Die gaven zaterdagavond echter de voorkeur aan de Oostenrijker Franz Zorn en de Duitser Stefan Pletschacher. De Nederlander Jimmy Tuinstra is als eerste reserve aangewezen.