Barrage bepaalt wie zich wereldkampioen dammen mag noemen

Wie wordt wereldkampioen dammen? Wordt het oud-Emmenaar Roel Boomstra of de Rus Alexander Schwarzman? Vandaag wordt dat eindelijk duidelijk.

Van de twaalf gespeelde partijen eindigden er elf in remise. Roel Boomstra won één keer. De reglementen schrijven voor dat er drie zeges nodig zijn voor de wereldtitel. Dat betekent dat Boomstra nog twee keer moet winnen, Schwarzman drie keer om kampioen te worden.Vandaag valt de beslissing in een zogenoemde barrage. Die kan uit drie ronden bestaan: Rapid, Blitz en Superblitz.De Rapid bestaat uit drie partijen van twintig minuten, met tien seconden bonus per zet. Wanneer er dan nog geen beslissing is gevallen, wordt in de Blitz de speeltijd nog korter: maximaal drie partijen van tien minuten en vijf seconden bonus per zet.Mocht er dan nog geen winnaar bekend zijn, dan wordt overgegaan naar de Superblitz: drie partijen van tien minuten en twee seconden bonus per zet. De Superblitz gaat net zolang door tot een van de dammers in totaal drie partijen heeft gewonnen.De barrage begint vandaag om 10.00 uur en wordt weer gespeeld in de studio van RTV Drenthe. Publiek is welkom om de partij bij RTV Drenthe te volgen. Maar de ontknoping is natuurlijk ook live te zien op TV Drenthe, onze website en op ons YouTube-kanaal.