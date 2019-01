Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sporting en Dost door gelijkspel op koploper Porto nog altijd in de race Bas Dost kon bij zijn rentree niet scoren (foto: Archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Sporting Portugal met spits Bas Dost is na een 0-0 gelijkspel tegen koploper FC Porto nog altijd kanshebber voor de titel in de Portugese competitie. De achterstand is met acht punten wel riant. Dost speelde weer in de basis nadat een hoofdblessure hem langs de kant hield.

Dost liep de hoofdblessure op in de eerste wedstrijd van 2019 tegen Belenenses. In de wedstrijd tegen laagvlieger CD Tondela hield trainer Marcel Keizer hem op de bank, maar die wedstrijd ging in 1-2 verloren.



Zaterdagmiddag speelde Sporting de belangrijke wedstrijd tegen koploper FC Porto. Bij een verlies was de kans een titel weg. Na negentig minuten had geen ploeg het net kunnen vinden en dus gingen beide teams met een punt naar huis.



De voorsprong van FC Porto is inmiddels acht punten. Sporting Portugal is opgeklommen naar de vierde plaats in de ranglijst.