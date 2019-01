Bedrijf uit Emmen op zoek naar geld in Brits tv-programma

Het bedrijf Van de Sant Innovations uit Emmen staat vanavond in het bekende BBC-programma Dragons' Den. In het tv-programma kunnen ondernemers hun plan voorleggen aan een jury van vijf topondernemers.

Ik denk dat wij hier in Emmen de vruchten van gaan plukken. Robert Milder

De beste ideeën worden beloond met een financiële injectie. Het programma trekt in Engeland gemiddeld drie miljoen kijkers per aflevering.Van de Sant fabriceert duurzaam meubilair dat naar eigen zeggen voor 75 tot 90 procent bestaat uit plastic zwerfafval. Het bedrijf maakt onder meer stoelen en loungebanken. In Emmen werken momenteel vier mensen in de meubelproductie. Maar Van de Sant wil graag de capaciteit uitbreiden en nieuwe producten ontwikkelen. Met geld uit het programma Dragons' Den hoopt het dat te kunnen doen.In Dragons' Den, in het Nederlands het hol van de leeuw, moeten ondernemers met een betoog proberen geldschieters te laten investeren in hun onderneming. Ze krijgen een hoop kritische vragen en lopen dus de kans om zónder investering, maar mét veel kritiek de studio te verlaten.Directeur Robert Milder stapte voor de camera in hoop ongeveer 70.000 pond (omgerekend ruim 80.000 euro) voor een marketingcampagne in Groot-Brittannië los te krijgen. "We hebben daar al een kleine showroom. Ik wil graag uitbreiden", zegt hij.Hoe hij z'n Dragons' Den heeft doorstaan, kan hij nog niet zeggen. "Ik mag niet zeggen hoe het programma is afgelopen, maar verklap wel dat er een verrassende uitkomst te zien is", zegt hij mysterieus.Volgens de directeur is verliezen in het programma trouwens onmogelijk. "Er kijken drie miljoen mensen", vertelt Milder. "Ik werd al getipt dat de mediastorm na afloop gigantisch zal zijn. Daar komt bij dat je als buitenlander nog extra opvalt. Of je nu wint of genadeloos afgebrand wordt: ik ben nu al tevreden."Echt zenuwachtig voor de opnames was Milder niet. "Ik maakte me alleen een beetje zorgen over mijn Engels. Dat spreek ik goed, maar je staat voor de camera's en tegenover vijf zeer kritische, maar vooral ook cynische miljonairs." Milder mocht zijn onderneming anderhalf uur pitchen. Daarvan worden nog geen tien minuten uitgezonden. "Het was een bijzondere belevenis en ik denk dat we hier in Emmen de vruchten van gaan plukken."Mocht het bedrijf ineens flink gaan groeien, dan blijft het waarschijnlijk gewoon in Emmen. "We hebben er weleens aan gedacht om naar de Randstad te verhuizen, maar dat bleef bij een idee. Het gaat hier goed, en de steun van de gemeente en de provincie is ook heel goed. Laat die Randstad dus maar zitten."