Kansloze nederlaag Sudosa Desto tegen middenmoter Sudosa-Desto druipt met 0-3 af in eigen hal (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOLLEYBAL - De mannen van Sudosa-Desto blijven hekkensluiter in de landelijke Topdivisie. De fletse promovendus verloor in Assen met 0-3 van HLB van Deel/DS.

Geschreven door Stijn Steenhuis

De eerste set ging met ruime cijfers naar middenmoter HLB Van Deel/DS (13-25). In de set die volgde kon Sudosa-Desto na 6-6 langer mee. Uiteindelijk trokken de gasten uit Noord-Brabant met 18-25 aan het langste eind.



Maarten Wessels

In de derde set had de formatie van Erik Noordijk, die weer kon beschikken over Maarten Wessels, lang zicht op succes. Via 13-9 vroeg HLB Van Deel/DS bij 15-11 een time-out aan. In de minuten die volgden poetsten de gasten de achterstand met veel branie weg.



Na 17-17 liet HLB Van Deel/DS opnieuw zien over meer kwaliteit binnen de ploeg te beschikken. Bij 20-25 klonk het laatste fluitsignaal van het treffen.



Afgerekend

Coach van Sudosa Desto Erik Noordijk was na de nederlaag ontevreden over het spel van de Assenaren: “Op bezoek bij HLB Van Deel/DS stonden we 0-2 voor en verloren we met 3-2. Vandaag hebben we duidelijk veel te weinig laten zien. Als het niet loopt moet je voor ieder punt knokken.”



In de zomer van 2018 besloot Sudosa-Desto het, na een vrijgekomen plaats, te proberen in de Topdivisie. Met vier punten uit elf duels staan de groen-zwarten op de laatste plaats. “We gaan op puntenjacht”, besluit Noordijk. “Je kunt praten over vorm of rek in de ploeg, maar daar word je op afgerekend.”



Olhaco verliest in Eerste divisie

De volleybalmannen van Olhaco speelden in de eerste divisie A een wedstrijd tegen Orion uit Doetinchem. De Hoogeveners kwamen nauwelijks in het spel voor en verloren roemloos met 4-0. Olhaco blijft wel tiende in de ranglijst met 19 punten uit 12 wedstrijden.