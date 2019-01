Deel dit artikel:













Dames E&O nipt ten onder tegen topper Volendam E&O leverde strijd tegen Volendam, maar ging toch onderuit (foto: Archief RTV Drenthe)

HANDBAL - De dames van E&O hebben in de thuiswedstrijd tegen Volendam een nipte nederlaag geleden. In Emmen wonnen de bezoekers uiteindelijk met 20-21.

Volendam stond voorafgaand aan de wedstrijd derde in het klassement van de Eerste divisie, maar het als twaalfde geklasseerde E&O gaf de bezoekers goed partij. Vanaf een stand van 3-3 nam de thuisploeg een voorsprong in handen die het lang volhield.



De bezoekers kwamen vervolgens langzaamaan terug in de wedstrijd en bij een stand van 15-15 nam Volendam de voorsprong weer terug. In de slotfase wist E&O nog wel weer terug te komen tot 20-20, maar in de laatste minuut besliste Volendam de einduitslag op 20-21 en trok het de overwinning naar zich toe.



E&O blijft met acht punten uit zeventien wedstrijd in de onderste gelederen van de Eerste divisie steken.