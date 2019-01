Derde zege voor DOS'46 in Dordrecht

Deel dit artikel:













DOS'46 juicht om de behaalde twee punten in Dordrecht

KORFBAL - DOS'46 heeft in de Korfbal League goede zaken gedaan door tegen directe concurrent Deetos uit Dordrecht twee punten te pakken. De Nijeveners wonnen de uitwedstrijd met 29-33 en blijven zevende in de ranglijst met zes punten.

DOS'46 stond ook al zevende, maar de club uit Dordrecht kon bij een zege op gelijke hoogte komen. De Drentse formatie van Pascal Zegwaard was echter duidelijk een maatje te groot voor de thuisploeg.



Laatste kwartier

In het eerste kwartier had Deetos kortstondig een voorsprong in handen, maar DOS'46 sloeg terug en nam in de rust alweer een 13-18 voorsprong in handen. In het eerste kwartier na rust breidde de ploeg de voorsprong zelfs uit naar zes punten.



Na die sterke fase gaf DOS'46 de thuisploeg wel meer ruimte en liep de voorsprong langzaamaan terug tot twee punten. Waar DOS'46 echter tegen de topploegen in die fase geen antwoord had, kon het nu terugslaan en de zege alsnog binnen halen.



Stand

Jelmer Jonker werd met tien treffers de belangrijkste man aan de kant van de roodhemden. Door de zege heeft zijn ploeg nu zes punten uit tien wedstrijden en staat het zevende in de Korfbal League, op twee punten achterstand van LDODK. Volgend weekend heeft de ploeg opnieuw kans om te scoren tegen hekkensluiter KCC.