KNMI waarschuwt voor zware windstoten Het gaat vandaag flink waaien (foto: ANP / Remko de Waal)

In Drenthe is er vandaag kans op zware windstoten. Volgens het KNMI moeten we tussen 15.00 uur en 19.00 uur rekening houden met windstoten tot 80 kilometer per uur.

Het weerinstituut heeft daarom code geel afgekondigd. Mensen die vanmiddag de weg op moeten of buitenactiviteiten gepland hebben staan, moeten hier rekening mee houden. Het KNMI adviseert hen om weerberichten en waarschuwingen te volgen.