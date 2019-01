Kijk nu live naar de ontknoping van het WK dammen

Roel Boomstra en Alexander Schwarzman zijn begonnen aan de ontknoping van het WK dammen. Wie wordt de nieuwe wereldkampioen? De oud-Emmenaar en de Rus spelen vandaag een barrage.

Elf keer speelden de twee remise, één keer won Boomstra. Hij moet in de barrage daarom twee partijen zien te winnen, Schwarzman drie.De barrage wordt gespeeld in de studio van RTV Drenthe. Publiek is van harte welkom. Je kan de partij ook volgen via TV Drenthe, via YouTube, of via onderstaande stream.