Nieuwe expositie Hunebedcentrum: oog in oog met de hunebedbouwers De nieuwe expositie opent volgende week (foto: Sophie Timmer / RTV Drenthe) Een prehistorisch graf (foto: Sophie Timmer / RTV Drenthe) De expositie is na tien jaar vernieuwd (foto: Sophie Timmer / RTV Drenthe) In de diorama's zijn allerlei taferelen te zien (foto: Sophie Timmer / RTV Drenthe) De tentoonstelling gaat op 19 januari open voor publiek (foto: Sophie Timmer / RTV Drenthe)

Het Hunebedcentrum in Borger heeft een nieuwe, vaste expositie. En dat is voor het eerst in jaren.

Geschreven door Sophie Timmer

Kersverse directeur Harrie Wolters is trots op de nieuwe opstelling, waar ook de nodige technologie aan is toegevoegd. Zo kun je alle hunebedden opzoeken op een groot scherm en van alle mogelijke kanten bestuderen dankzij drones.



Rondleiding

Als eerste springen de muren in het oog, behangen met foto's van het Drentse landschap die een prehistorisch gevoel van Drenthe moeten oproepen. Links en rechts zijn dioarama's (een soort kijkkast) gebouwd met allerlei taferelen. Zo zien we een bostafereel met een wolf, een oeros in zekere staat, een beer en een jager.



Vervolgens kom je langs een akker, waar men het zogeheten slash and burn toepaste. Bos platbranden om de grond weer vruchtbaar te maken. Wolters: "De hunebedbouwers kwamen in een tijd dat er allemaal bos was, maar dat duurde niet lang door deze methode."



Gepimpt hunebed

De wereld van de rituelen toont een rouwende vrouw, wier man begraven ligt in een steenkist, een andere vorm van begraven in die tijd. De grootste blikvanger is het 'opgepimpte hunebed', het enige wat nog origineel is in deze opstelling in het museum.



Wolters: "Het is weer bedekt met gras, zoals een hunebed er in die tijd zeer waarschijnlijk uitzag. Wind- en waterdicht. Binnen knappert een vuurtje, er staan potten en het lijkt alsof ze er net zijn neergezet."



Zintuigen

Verder is onder meer een erf te zien waar van alles gebeurt 'met de dieren die ze hadden en hoe ze woonden'. En dat kun je horen ook. De geluidsopnamen zijn gemaakt met de grootste zorgvuldigheid, vertelt Wolters. "Zo waren er in een vroeg stadium van de expositie kippen te horen op het erf, maar die hadden de hunebedbouwers toen nog lang niet."



Drones

"Op de bovenverdieping zijn allerlei spelletjes. Heel erg van deze tijd", aldus Wolters. Ook nieuw is de grote muur waarop je alle mogelijke hunebedden op alle mogelijke manieren kunt bekijken. "Gemaakt met heel grote drones, die hebben alles vastgelegd in Drenthe op het gebied van de hunebedden. Met zo'n twaalfduizend foto's is een compilatie samengesteld. Echt fantastisch. Ook het internationale aspect krijgt daar z'n aandacht. Denk aan Stonehenge en Carnac, alles komt daar aan de orde", aldus een trotse directeur Harrie Wolters.



Vrijdag 18 januari is de officiële opening voor genodigden en vanaf zaterdag 19 januari kan iedereen de nieuwe expositie komen bekijken.



Harrie Wolters is vanmiddag te horen in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen, van 14.00-16.00 uur.