Roel Boomstra pakt wereldtitel dammen Roel Boomstra is de nieuwe wereldkampioen dammen. (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding) Boomstra net na de match. (Foto: Anneke Dijkstra) Boomstra met zijn secondant Wouter Sipma.(Foto: RTV Drenthe/Anneke Dijkstra)

DAMMEN - Roel Boomstra is de nieuwe wereldkampioen dammen. De oud-Emmenaar versloeg de Rus Alexander Schwarzman in de barrage.

Aan die barrage gingen de afgelopen weken twaalf reguliere partijen vooraf. Elf daarvan eindigden in remise, Boomstra won er eentje.



Aan de start van de barrage had Boomstra twee winstpartijen nodig voor de wereldtitel. In Blitz twee, de vierde ronde van de barrage, verstevigde hij de voorsprong op de Rus.



Beslissing in Superblitz

De Superblitz had één remise nodig voordat er een beslissing viel. Schwarzman liet in de tweede ronde van de Superblitz zijn tijd naar nul tikken en daarmee pakte Boomstra zijn derde winstpartij en won daarmee de wereldtitel.