Ongelukken op A28 bij Zuidwolde en Staphorst Een van de ongelukken gebeurde ter hoogte van Zuidwolde (foto: Persbureau Meter) Het andere ongeluk was ter hoogte van Staphorst (foto: Persbureau Meter)

Op de A28 zijn vanmiddag twee ongelukken gebeurd. Ter hoogte van Zuidwolde botsten twee auto's op elkaar. De auto's kwamen na de aanrijding tegen de vangrail tot stilstand.

Een van de inzittenden werd korte tijd behandeld aan haar verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Twee vrachtwagens

Iets zuidelijk op de snelweg zijn bij Staphorst twee vrachtwagens met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde in de richting van Meppel. De twee bestuurders werden in de ambulance nagekeken. Uiteindelijk moest één chauffeur mee naar het ziekenhuis.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van beide ongelukken.