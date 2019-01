Deel dit artikel:













Zilver voor Fleur Nagengast bij NK veldrijden vlnr: Fleur Nagengast, Ceylin del Carmen Alvarado en Inge van der Heijden (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast uit Beilen heeft zilver gewonnen bij het NK veldrijden voor beloften in het Brabantse Huijbergen.

Geschreven door Karin Mulder

De overwinning in de categorie tot 23 jaar ging naar de regerend Europees kampioene Ceylin del Carmen Alvarado uit Rotterdam. Zij kwam solo over de streep met een voorsprong van veertien seconden. Ook Nagengast hoefde niet te sprinten voor het zilver, want Inge van der Heijden uit Schaijk, die het brons won, kreeg in de finale opnieuw pech.



Slechte start

Nagengast had een slechte start op het zware parcours in Brabant. In de eerste ronde reed Alvarado al een halve minuut weg bij de concurrentie. Inge van der Heijden sloot later bij haar aan. Maar al in de tweede ronde vloog haar ketting eraf, waardoor Nagengast Van der Heijden weer voorbij kon steken.



De strijd om het zilver leek spannend te worden tot het moment dat de ketting van Van der Heijden er opnieuw aflag. Hierdoor kon Fleur Nagengast gemakkelijk naar het zilver rijden.



Floor Weerink uit Exloo, die tegenwoordig in Groningen woont en studeert, eindigde op de elfde plaats.