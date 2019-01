Deel dit artikel:













Ger Achterhof (89) over onderscheiding: Het is de kroon op mijn werk 'Het is de kroon op mijn werk' (foto: RTV Drenthe)

"Ontzettend verrast was ik toen ik in Den Haag was en het lintje kreeg", vertelt de 89-jarige veteraan Ger Achterhof uit Emmen. Afgelopen week werd de veteraan door minister Bijleveld-Schouten van Defensie benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau, onder andere vanwege zijn vrijwilligerswerk voor veteranen.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

"Het is zeker een kroon op mijn werk, maar daarvoor heb ik het niet gedaan", vertelt Achterhof. "De minister heeft zelfs gezegd: 'zonder eigen belangen heeft hij het gedaan'. Natuurlijk is het achteraf gezien een enorme waardering."



Om de tuin geleid

Met een smoes werd Achterhof 'deskundig om de tuin geleid'. Voor een bespreking moest hij naar Den Haag omdat een hoge ambtenaar van personeelszaken ook wilde spreken met een veteraan. Achterhof: "Dat vond ik achteraf al een beetje vreemd. Nu pas wilde iemand van personeelszaken met een veteraan spreken..." Wel werd Achterhof gevraagd of hij de stropdas van de aan- en afvoertroepen wilde dragen.



Met de auto reed hij van Emmen naar Soesterberg, waarvandaan een groep, waaronder dus Achterhof, gezamenlijk naar het gebouw van Defensie in Den Haag vertrok. Pas toen hij naar de desbetreffende zaal werd geleid en daar de handen schudde van een aantal mensen, zag Achterhof zijn zoon, familie en bestuursleden zitten. "Op dat moment dacht ik: Ziezo, er is iets bijzonders aan de hand!"



Inzet

Achterhof kreeg de onderscheiding met name voor zijn vrijwilligerswerk voor veteranen. Het grootste voorbeeld daarvan is dat hij zich vijfentwintig jaar lang inzette om te zorgen dat korporaal Pieter Berend Slager werd onderscheiden met een Bronzen Kruis.



Die inzet voor veteranen is heel erg nodig, meent Achterhof. "Vroeger was de hulp aan veteranen niet zo goed geregeld als nu. In onze periode was er geen enkele aandacht voor de jongens die terugkwamen. Thuis kregen ze te maken met tropenkolder, PTSS. Maar er werd helemaal geen aandacht aan besteed. Met andere woorden; dat gaat wel weer over zei men. Maar dat is niet zo."



Inmiddels is de opvang van veteranen vele malen verbeterd, maar zolang Achterhof zich nog kan inzetten voor veteranen, zal hij dat ook zeker doen. "Of zoals anderen over mij zeggen: hij gaat ook maar door en dat is inderdaad ook zo", vertelt Achterhof lachend.