Auto in de sloot in Klazienaveen

Op de Antares in Klazienaveen is vanmiddag een auto in de sloot terechtgekomen.

Toen de brandweer met spoed ter plaatse kwam, zat de bestuurder nog bekneld in de auto. De brandweer heeft de deur uit de auto geknipt, de bestuurder is inmiddels met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.