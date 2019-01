Drenthe Toen #19: Wolvenjacht in 17e-eeuws Drenthe, en een boek over Assen-Oost

De wolf heeft sinds kort zijn weg gevonden naar Drenthe. Het is niet voor het eerst dat het roofdier onze provincie aandoet, al liep dat niet altijd goed voor de wolven af. Henk Luning vertelt over de wolvenjacht in onze provincie. Daarnaast komt Truus Dijkema aan het woord, zij schreef een boek over Assen-Oost en ze heeft heel wat anekdotes te vertellen. Verder krijgen we een rondleiding bij de nieuwe expositie in het Hunebedcentrum, horen we Gerrit Boxem over zijn lessen parachutespringen in de jaren '70 en krijgen we een mini-college over het Drentse recht. Dat en meer in aflevering 19 van onze Drenthe Toen-podcast.

Als je in Assen-Oost woont kom je 'van over het spoor'. Truus Dijkema schreef een boek over haar wijk. Ze vertelt over 'het rode dorp', 'het blauwe dorp' en het 'witte dorp' in die buurt en heeft een aantal anekdotes over de wijk over onder meer de spekclub.Privacy is met de ontwikkelingen op het internet en de moderne mogelijkheden op het gebied van aftappen en afluisteren aan de orde van de dag. In 1931 was het onderwerp ook al aan de orde. Een arts uit Assen maakte zich vanwege de volkstelling zorgen om de privacy van patiënten.In 1973 kreeg Gerrit Boxem zijn opleiding parachutespringen bij de Hoogeveense paraclub. Dat gebeurde met een zogenoemde koepelparachute en dat was een type valscherm waar niet iedereen blij mee was. Ook Boxem maakte hachelijke momenten mee.Het Hunebedcentrum in Borger heeft voor het eerst in jaren een nieuwe vaste tentoonstelling. Met de expositie wil het centrum een brede doelgroep bereiken. De nieuwe directeur Harrie Wolters geeft alvast een rondleiding.De wolf is sinds kort terug in Drenthe. Vroeger liep het roofdier hier echter ook al rond en daar waren Drenten niet blij mee. Henk Luning vertelt hoe inwoners van onze provincie in de 17e eeuw op jacht gingen naar de wolf en wat zo'n dode wolf opbracht.Aaldert richt zich vandaag op de advertenties in de oude kranten. Zo leest hij onder meer een advertentie voor bietentelers en voor heidebezems. Ook de jaarlijkse verloting van de VVV Leek met een bijzondere hoofdprijs komt aan bod.Iedere zondagmiddag krijgen we een mini-college over het Drents recht uit de Middeleeuwen. Hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Leiden Peter Hoppenbrouwers vertelt en legt uit. Deze keer gaat het mini-college over de regelgeving toen er nog geen wetboek was, de zogenoemde buurwilkeuren.De wekelijkse uitsmijter is ook deze keer voor Wiebe Kruijer. Robbert Oosting draagt voor uit het werk van de schrijver. Deze keer gaat het over een mitrailleur die door militairen, onder wie de broer van Kruijer, voort werd getrokken.Truus Dijkema -Gerrit Boxem -Harrie Wolters -Henk Luning -Peter Hoppenbrouwers -Sophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.