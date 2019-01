Deel dit artikel:













Smeenge wil vaker een vrij E&O zien Hoofdcoach Henk Smeenge houdt vertrouwen in de jongedames van E&O (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De sterke partij van de dames van E&O tegen Volendam (20-21) geeft hoofdtrainer Henk Smeenge moed. De eerste divisionist uit Emmen staat alleen nog op doelsaldo boven de degradatiestreep. Er staan nog negen duels op het programma op het een na hoogste niveau van Nederland.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Tegen hoogvlieger Volendam kwam E&O een goal tekort voor een bonuspunt. "Toch gaf dit duel ons een goed gevoel", vertelt Henk Smeenge in Radio Drenthe Sport. "De laatste weken was het niet fantastisch, maar voor ons doen hebben we tegen Volendam heel goed gespeeld."



Dekking

"We hebben de laatste weken extra aandacht besteedt aan de dekking, omdat we in de aanval niet overlopen van vertrouwen", gaat Smeenge verder. Sinds de zomer van 2018 staat de oud-hoofdcoach van Unitas uit Rolde aan het roer bij E&O. Hij wordt geassisteerd door Mart Aalderink. "De verdediging stond goed en dat is een mooie basis om een resultaat te behalen."



Een jaar geleden was E&O - waar internationals als Lois Abbingh, Anouk Nieuwenweg en Merel Freriks onder contract hebben gestaan - nog actief in de eredivisie. Na degradatie zag de club basiskrachten als Tessa Hilbrands, Sharon Grummel en Danique de Jong vertrekken. Met veel A-junioren hebben de Emmenaren een herstart gemaakt.



Druk

Na zeventien duels staat E&O op de twaalfde plaats. De nummer dertien en veertien van de eerste divisie dalen af naar de tweede divisie. De groen-witten hebben evenveel punten als nummer dertien Hercules, alleen is het doelsaldo van de formatie van Henk Smeenge beter (-73 om -109). "Tegen tegenstanders die bij ons in de buurt staan zit de druk er behoorlijk op. We hebben een jonge en onervaren ploeg. Dat is wel het recept voor problemen."



"Wij hebben de rust nodig van een plek midden op de ranglijst, waarbij we wat vrijer kunnen spelen", gaat Smeenge verder. "We hebben laten zien resultaten te kunnen behalen, maar als de druk erop staat is het lastig om vrijheid in ons spel te hebben. We moeten fouten durven maken."



Kwaliteit aanwezig

In de resterende negen wedstrijden moet E&O Hercules en Gemini onder zich proberen te houden. "De wedstrijd van gisteravond geeft ons vertrouwen dat het kan. Zo hebben we tegen Fortissimo en Kwiek met een doelpunt verschil verloren. De kwaliteit is er wel. Ik heb vertrouwen dat het goed gaat komen. Maar hoe langer we onderin blijven hangen, hoe hoger de druk richting het einde wordt."