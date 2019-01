Deel dit artikel:













Tweede plaats Deelstra op NK halve marathon De atlete uit Dwingeloo moest op de meet een snelle start bekopen (foto: RTV Drenthe)

HARDLOPEN - Andrea Deelstra uit Dwingeloo is tweede geworden op het NK halve marathon in Egmond aan Zee. De 33-jarige hardloopster liep halverwege het kampioenschap nog voorop.

Na een snelle start werd Deelstra na 45 minuten bijgehaald. Door de vroege inspanningen werd ze verslagen door Ruth van der Meijden. Eenentwintig tellen later kwam Deelstra in 1.17.41 als tweede Nederlandse over de meet.



Een jaar geleden was Deelstra nog de snelste op het NK halve marathon. In Venlo finishte ze in 1.13.58.