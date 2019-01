Deel dit artikel:













Twee mannen met harddrugs gepakt in Zuidlaren Twee mannen hadden harddrugs bij zich (foto: Pixabay)

Afgelopen nacht zijn in Zuidlaren twee jongemannen uit het dorp aangehouden voor het bij zich hebben van harddrugs.

Een 18-jarige man werd op de Hogeweg aangehouden na controle, waarbij bleek dat hij verschillende soorten harddrugs bij zich had. Ook was er een vermoeden van handel in drugs.



Even later werd op de Verlengde Stationsweg een man van 25 aangehouden voor het bij zich hebben van harddrugs. Beide heren moesten voor onderzoek mee naar het politiebureau in Assen.



Ze zijn inmiddels weer op vrije voeten, omdat er geen redenen waren om ze langer vast te houden voor onderzoek. Beide mannen moeten nu wachten op het oordeel van het Openbaar Ministerie, de verdovende middelen zijn vernietigd.