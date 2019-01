FC Emmen tevreden over Drentse organisator trainingskamp

VOETBAL - Ja, de sproeiers deden het wel erg goed op de eerste trainingsdag en okay, het werd nog even spannend of het oefenduel van FC Emmen afgelopen donderdag wel door zou gaan. Maar uiteindelijk bleken beide 'problemen' met een beetje medewerking van alle partijen te verhelpen. En dus keek Jos Langeland uit Dalen, organisator van het trainingskamp van de Drentse eredivisionist, tevreden terug.

"Het smaakt naar meer", aldus de Dalenaar die inmiddels al weer tien jaar zijn bedrijf in Marbella heeft. In de Spaanse badplaats runt hij, samen met zijn vriendin, een loungebar en organiseert hij onder dezelfde naam (Hestia) trainingskampen.De eerste jaren deed hij dat vooral voor amateurvoetbalclubs, maar daar kwamen de afgelopen jaren ook volleybal- en hockeyverenigingen bij. "Als er dan een probleem is, dan weet ik gewoon dat ik het op moet lossen. Met een profclub is dat wel iets anders. Daar is nog een organisatie bij betrokken, die de oefenwedstrijden van de profclubs regelt.""Van de twee problemen, waarover je het had, ging er dus één volledig buiten mij om. En dat de sproeiers te lang aan stonden had te maken met de feestdag (Driekoningen). Alle Spanjaarden waren vrij. Ze wilden nog wel de computer instellen, maar dat is uiteindelijk niet goed gebeurd. Maar goed, daar heb ik van geleerd."Langeland verzorgt de laatste jaren het trainingskamp voor clubs als Spakenburg, Lisse en Katwijk. Grote clubs in het amateurvoetbal, waarvan hij prima referenties ontvangt. Maar te groot voor andere amateurclubs is hij zeker niet. "Absoluut niet. Ik vind het prachtig om de clubs te begeleiden waar ik zelf of tegen heb gevoetbald. Maar na zoveel jaren wilden we wel een nieuwe dimensie toevoegen. Gelukkig gunde FC Emmen ons de organisatie van dit trainingskamp. Van teammanager Harm Hensens heb ik begrepen dat ze zeer tevreden zijn en van directeur Wim Beekman ontving ik per telefoon de complimenten. Prima referenties voor andere profclubs, want zoals ik al zei: dit smaakt naar meer en FC Emmen? Die mogen volgend jaar zeker terugkomen."