Lijndienst naar Kopenhagen terug vanaf Groningen Airport Eelde Reizigers kunnen weer via een hub de wereld over (foto Andries Ophof) Twee vluchten per dag naar Kopenhagen (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

De lijndienst vanaf Groningen Airport Eelde naar de hub Kopenhagen keert weer terug. Dat maakt de luchthaven zojuist bekend.

Geschreven door Andries Ophof

Het gaat om voortzetting van de vlucht die tot eind vorig jaar werd uitgevoerd door Nordica Air uit Estland. Er waren te weinig passagiers die gebruik maakten van de lijndienst naar Kopenhagen.



Straks weer naar een hub

Maar nog geen maand na het vertrek van Nordica, is het de luchthaven gelukt om een vervanger te vinden. De lijndienst met Kopenhagen wordt straks uitgevoerd door AIS Airlines uit Lelystad.



AIS is een kleine speler in de luchtvaartsector. Die houdt zich bezig met lijndiensten en het verhuren van vliegtuigen. AIS vliegt onder andere op routes in Zweden. Dat zijn vooral door de overheid gefinancierde lijndiensten.



Maart tot en met oktober

In de periode 4 maart tot en met 26 oktober wordt er van maandag tot en met vrijdag twee keer per dag van Eelde naar de Deense hoofdstad gevlogen en ook twee keer de andere kant op.​ Het toestel biedt plaats aan negentien passagiers.