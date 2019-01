Deel dit artikel:













File door ongeluk met vrachtwagen op A28 bij Hoogeveen File op de A28 (foto: archief Persbureau Meter)

Op de A28 tussen de afslagen Hoogeveen-Fluitenberg en Zuidwolde is rond half zeven een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Daardoor staat er een file in de richting van Meppel.

Automobilisten worden via de vluchtstrook geleid, omdat de weg dicht is om hulpdiensten de ruimte te geven. Het verkeer moet volgens de ANWB rekening houden met een vertraging van ongeveer een half uur.



Ook tussen Hoogeveen-Oost en het knooppunt Hoogeveen staat in de richting van Meppel een file vanwege hetzelfde ongeluk.