Files in Drenthe op de A28 en A37 opgelost [update] File op de A28 richting Assen (foto: Persbureau Meter) Ongeluk bij Hooghalen (foto: Persbureau Meter) File op A28 bij Hoogeveen eerder vanochtend (foto: Persbureau Meter)

Op drie plekken in Drenthe stond vanochtend vroeg een file door ongelukken.

Bij Hooghalen op de A28 gebeurde rond acht uur een ongeluk. Daardoor stond het lange tijd vast van Beilen tot Assen-Zuid. De weg is inmiddels weer vrij. Bij het ongeluk was tenminste één auto betrokken. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.



Eerder ongeluk op A28

Op de A28 tussen de afslagen Ruinen en Zuidwolde gebeurde rond half zeven een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor stond er anderhalf uur lang file in de richting van Meppel, waarbij de vertraging opliep tot een uur.



A37

Dat geldt ook voor de A37 tussen Nieuwlande en Hoogeveen. Daar stond tussen zeven en half negen file.



Of er bij de ongelukken gewonden zijn gevallen, is niet bekend.