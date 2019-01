Deel dit artikel:













Helft leden Raad van Commissarissen vliegveld Eelde opgestapt Twee leden Raad van Commissarissen vliegveld Eelde opgestapt (foto: RTV Drenthe)

De Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde is in één klap gehalveerd. Twee leden zijn opgestapt.

Frits Doddema is één van hen. De andere commissaris die opstapt is Karin Orsel. Reden is een verschil van inzicht over de toekomst van het vliegveld. Beide zijn niet bereikbaar voor commentaar. Ze zijn op dit moment in het buitenland.



De provincie Drenthe heeft zichzelf nog geen mening gevormd over de ontstane crisis. "Geen commentaar", zo luidt de reactie. In de provincie Groningen komt het opstappen van de commissarissen als een complete verrassing. Gedeputeerde Patrick Brouns werd zondagavond op het hoogte gesteld via de mail. Hij eist, zo zegt hij tegen RTV Noord, tekst en uitleg.



Groningen Airport Eelde verkeert in zwaar weer, luchtvaartbedrijf Nordica heeft de lijndiensten naar Kopenhagen en München eind vorig jaar geschrapt.



Wel is er vandaag een persconferentie op het vliegveld, waarin 'goed nieuws' wordt beloofd.