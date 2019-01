Rechtbank buigt zich over zaak 'treinaanrander' Coevorden

De 23-jarige Amjad A. uit Utrecht, die onder meer verdacht wordt van het aanranden van een 15-jarig meisje in de trein van Emmen naar Coevorden, staat vandaag voor de rechter in Utrecht

De man heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook in Utrecht meerdere meisjes van ongeveer 15 jaar betast, meldt RTV Utrecht.De van oorsprong Syrische Amjad A. zou zich aan zijn slachtoffers hebben vergrepen en ze hinderlijk hebben gevolgd, ook al gaven ze duidelijk te kennen dat ze daar niet van gediend waren.Een jaar geleden probeerde hij volgens het OM in de trein tussen Emmen en Coevorden een meisje te zoenen. Ook zou hij haar in haar kruis hebben gegrepen en bij een fietsenstalling opnieuw hebben aangerand. Uiteindelijk wist ze weg te rennen.Een paar maanden later werden camerabeelden van A. getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Na een tip bleek dat hij inmiddels al weken vastzat voor drie soortgelijke aanrandingen in Utrecht.Volgens het OM heeft hij bij een bushalte de billen van een meisje vastgepakt. Een ander meisje heeft hij vanaf Utrecht Centraal in de bus naar Zuilen gevolgd. Toen ze uitstapte, betastte hij haar ook. Het volgende slachtoffer zou hij hebben aangerand en hebben opgewacht nadat ze een winkel in Hoog Catharijne in was gevlucht.Hoewel A. er niet aan mee wilde werken, heeft de rechtbank hem in een voorbereidende zitting verplicht tot een onderzoek in psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum.