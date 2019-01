CDA stelt vragen over crisis binnen de RvC van Groningen Airport Eelde

De fractie van het CDA in Provinciale Staten wil duidelijkheid over de ontstane crisis in de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde.

In een e-mail, zo zegt de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns, zijn de aandeelhouders gisteravond op de hoogte gebracht van het opstappen van twee commissarissen. Dat zijn Frits Doddema en Karin Orsel. Reden is een verschil van inzicht over de toekomst van het vliegveld. Beide zijn niet bereikbaar voor commentaar. Ze zijn op dit moment in het buitenland.In een brief vraagt het CDA aan het provinciale bestuur wat er aan de hand is bij de Noordelijke luchthaven. "Dit is een ernstig signaal en dat verontrust de CDA-Statenfractie", zo schrijft Statenlid Siemen Vegter in de brief. "We hebben ambities afgesproken, geld gegeven en afgesproken dat ze tien jaar de tijd hebben om de ambities waar te maken. En dan krijg je dit."De fractie wil de reden van het opstappen van de commissarissen weten. "Zijn de vertrokken commissarissen opgestapt wegens verschil van inzicht over de ingezette koers van de luchthaven? Wat is de reden? En bent u hier tijdig over geïnformeerd?"Volgens Vegter moeten de opgestapte commissarissen verantwoording afleggen tegenover de aandeelhouders. Ook moet er antwoord komen op de vraag of bestuur en toezichthouders van Groningen Airport Eelde wel capabel zijn om "de afgesproken ambities waar te maken."Tot op heden wil niemand van de betrokken partijen een reactie geven. Gedeputeerde Cees Bijl houdt het op 'geen commentaar'. Zijn collega in Groningen eist opheldering. Beide provincies zijn aandeelhouder van de luchthaven. Net als de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen. De luchthaven laat weten dat er in de loop van de dag een reactie komt. Vanmiddag is er op de luchthaven een bijeenkomst waar een nieuwe lijndienst bekend wordt gemaakt.